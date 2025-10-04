Орбан высказался об угрозе войны для стран Европы

Орбан: Когда Европа решит начать войну, Венгрия сможет остаться в стороне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт сможет остаться в стороне, если страны Евросоюза решат ввязаться в войну. Высказывания политика об угрозе военного конфликта публикует Hetek.

«Когда Европа решит начать войну, или большинство стран Европы решат начать войну, хватит ли у Венгрии возможностей, таланта, сил и знаний, чтобы не ввязываться в такой разрастающийся конфликт? Я думаю, это возможно. Я работаю над этим», — подчеркнул Орбан.

Венгерский премьер-министр также рассказал об обеспокоенности из-за попыток внешнего влияния на Будапешт. Так, по его словам, цель Брюсселя — иметь в Венгрии проукраинское правительство. «Украина также заинтересована в этом, украинцы поддерживают венгерскую оппозицию», — добавил Орбан.

Ранее политик также заявил, что большинство европейских стран за закрытыми дверями соглашаются с Венгрией, что Европа скатывается к войне. Открыто Будапешт иногда поддерживает только Словакия, тогда как остальные критикуют, заявил Орбан.