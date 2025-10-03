Орбан: Многие страны ЕС считают, что Европа скатывается к войне

Большинство европейских стран за закрытыми дверями соглашаются с Венгрией, что Европа скатывается к войне. С таким заявлением выступил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Все больше стран разделяют мнение Венгрии: мы скатимся к войне и рано или поздно домой вернутся гробы с нашими погибшими молодыми людьми. Эта опасность растет», — посетовал он.

Открыто Будапешт иногда поддерживает только Словакия, тогда как остальные критикуют. Однако те, кто за закрытыми дверями разделяет венгерскую позицию, «понемногу становятся большинством», добавил Орбан.

Ранее венгерский премьер-министр заявил, что вступление Украины в Европейский союз приведет к тому, что война придет в Европу. По мнению Орбана, альтернативой полноправному членству могло бы стать стратегическое соглашение о сотрудничестве.

До этого политик заявлял, что Россия окончательно победила в конфликте с Украиной.