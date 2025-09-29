Мир
Орбан признал победу России над Украиной

Премьер-министр Венгрии Орбан: Россия победила Украину, и этот вопрос закрыт
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Россия окончательно победила в конфликте с Украиной. Так слова американского лидера Дональда Трампа о возможном возврате территорией Киевом прокомментировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его цитирует РИА Новости.

«Американский президент спрашивал мое мнение по этому вопросу. Я ответил, что исход войны решен: русские победили. Этот вопрос закрыт», — сказал глава венгерского правительства.

Ранее французский политолог и бывший депутат Европарламента Эмерик Шопрад призвал западные страны признать, что Россия побеждает в конфликте на Украине.

