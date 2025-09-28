На Западе призвали смириться с победой России на Украине

Экс-депутат ЕП: Нужно признать, что Россия побеждает в конфликте на Украине

Западу нужно признать, что Россия побеждает в конфликте на Украине. Об этом заявил ТАСС французский политолог и бывший депутат Европейского парламента (ЕП) Эмерик Шопрад.

«Я думаю, что сегодня нужно признать очевидное, даже если это трудно: это была долгая война, Россия ее выигрывает и Россия способна выиграть ее в долгосрочной перспективе», — сказал эксперт.

По его словам, западным странам необходимо сесть за стол переговоров с Москвой и «подвести итоги», прежде чем конфликт распространится за пределы Украины.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Москва открыта к переговорам по украинскому урегулированию. При этом дипломат отметил, что на данный момент ни Украина, ни «ее европейские спонсоры» не показывают готовность «договариваться по-честному».