Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Глава МИД назвал главное условие для завершения конфликта

Лавров: Россия открыта к переговорам по украинскому урегулированию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Москва открыта к переговорам по украинскому урегулированию.

Глава ведомства напомнил, что президент России Владимир Путин не раз подчеркивал открытость Москвы к диалогу по устранению первопричин конфликта. Он также уточнил, что жизненные интересы и безопасность России должны быть надежно гарантированы.

Права русских и русскоязычных людей на территориях, остающихся под контролем киевского режима, должны быть восстановлены в полном объеме. На этой основе готовы вести речь и о гарантиях безопасности Украины Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Министр считает, что на данный момент ни Украина, ни «ее европейские спонсоры» не показывают готовность «договариваться по-честному».

Лавров обвинил Украину в смене позиции по переговорам с Россией

Глава МИД РФ заявил о нелогичной смене позиции украинских властей в отношении переговоров с Москвой. Он сообщил, что после того, как в апреле 2022 года Киев сорвал достижение договоренностей, позиция президента Украины Владимира Зеленского изменилась.

Сразу после этого Зеленский говорит: «Мы можем сражаться с Россией и 10 лет. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры» Сергей Лавров Министр иностранных дел России

По словам Лаврова, в октябре того же года украинский лидер заявил о готовности к переговорам с Россией, «но уже с другим президентом, не с [Владимиром] Путиным».

Министр добавил, что в марте 2023 года бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: «Наш Совет национальной безопасности Украины принял решение, в котором заявил, что любые переговоры с Путиным невозможны». Лавров отметил, что такие заявления делали те же люди, которые через год начали утверждать, «что Путин убегает от них».

Поэтому судите сами, что из себя представляют эти люди, которыми руководит такой персонаж, как Зеленский Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Лавров ответил на вопрос о возвращении Украины к границам 2022 года

Российский министр назвал желание Украины вернуться к границам 2022 года политической слепотой.

По-моему, уже никто на них [границы 2022 года] не рассчитывает, потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «бесцельно» участвует в конфликте на Украине, и сравнил Москву с бумажным тигром. По его мнению, российская экономика находится в «ужасном состоянии», а у Украины есть шансы выйти на границы 1991 года.

Лавров заявил о подготовке Украиной провокаций в Европе

Информация о подготовке Украиной военных провокаций в Европе имеет под собой надежные основания, считает Лавров.

По его мнению, Лондон помогает Киеву во всех «пакостях» с провокациями, как делал много столетий. Так глава МИД ответил на вопрос о возможных провокациях Киева под ложным флагом с целью обвинения России.

Я знаю наверняка, что помогают украинцам во всех этих пакостях британцы, как они это делали много столетий на нашем геополитическом пространстве Сергей Лавров Министр иностранных дел России

В июне он также утверждал, что британские власти на 100 процентов помогают Украине осуществлять террористические атаки против России.