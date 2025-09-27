Мир
23:42, 27 сентября 2025Мир

Лавров заявил о смене позиции Украины по переговорам с Россией

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил о нелогичной смене позиции украинских властей в отношении переговоров с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в апреле 2022 года, сразу после того, как Киев сорвал достижение договоренностей, «когда им англичане запретили это дело», позиция президента Украины Владимира Зеленского изменилась. «Сразу после этого Зеленский говорит: "Мы можем сражаться с Россией и 10 лет. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры"», — сказал Лавров.

Глава ведомства добавил, что в октябре того же года украинский лидер заявил о готовности к переговорам с Россией, «но уже с другим президентом, не с [Владимиром] Путиным».

В марте 2023 года бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: «Наш Совет национальной безопасности Украины принял решение, в котором заявил, что любые переговоры с Путиным невозможны». По словам Лаврова, такие заявления делали те же люди, которые через год начали утверждать, «что Путин убегает от них».

«Поэтому судите сами, что из себя представляют эти люди, которыми руководит такой персонаж, как Зеленский», — добавил он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Киев планирует устроить провокации в странах НАТО под ложным флагом, чтобы обвинить в этом Россию. По ее данным, Украина собирается отремонтировать несколько сбитых или перехваченных беспилотников и, оснастив их поражающими элементами, под видом российских дронов направить на крупные транспортные хабы в Польше и Румынии.

