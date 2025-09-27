Захарова предсказала войну между Россией и НАТО из-за Украины. Что готовят ВСУ?

Захарова: Киев готовит провокацию с дронами, чтобы столкнуть РФ и НАТО в войне

Киевские власти планируют устроить провокации в странах НАТО под ложным флагом, чтобы обвинить в этом Россию. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

План Киева состоит в том, чтобы отремонтировать несколько сбитых или перехваченных беспилотников, а затем оснастить их боевым поражающим элементом и направить управляемые украинскими специалистами БПЛА под видом «российских дронов» на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии.

Захарова увидела близость к третьей мировой войне при успешной провокации Украины

Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу Третьей мировой войны Мария Захарова официальный представитель МИД России

Причина — сокрушительное поражение ВСУ, которое они терпят на поле боя, добавила представитель дипведомства. Между тем, по ее словам, в случае развернутой провокации может пройти и дезинформационная кампания в европейских странах, целью которой станет обвинение российской стороны.

Чтобы осуществить провокационный план киевских властей, 16 сентября на Яворовский полигон Западной Украины, где находится Международный центр миротворчества и международной безопасности Национальной академии имени гетмана Петра Сагайдачного, уже завезли российские беспилотники «Герань», рассказала Захарова. Уточняется, что до этого они были отремонтированы во Львове на заводе «ЛОРТА».

Захарова обратилась к создателям киевского режима

Дипломат также назвала тех, кто способен предотвратить провокации. Она подчеркнула, что это обязаны сделать «те, кто создал киевский режим и держит его на плаву».

О возможных диверсиях со стороны Украины предупредили венгерские СМИ. По их данным, Киев планирует устроить провокации в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию. Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский предложил Варшаве и Бухаресту присоединиться и сбивать дроны над Украиной. При этом он отметил, что на другие государства Киев в этом вопросе не рассчитывает.

На Западе предупредили о возможности прямого конфликта НАТО и России

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что прямое столкновение между НАТО и Россией весьма вероятно. По его заявлению, конфликт развернется на европейской территории, также вероятно применение ядерного оружия.

По моему мнению, мы достигли точки, когда прямая война между НАТО и Россией весьма вероятна Гленн Дизен профессор Университета Юго-Восточной Норвегии

Американский журналист Томас Фази также предрек войну Европы с Россией. По его словам, европейцы, продолжая вести свою политику в сторону ухудшения отношений с Россией, приближают новый вооруженный конфликт. Так он отреагировал на новость о том, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поддержала 19-й пакет антироссийских санкций.