15:49, 24 сентября 2025Мир

На Западе предупредили о возможности прямого конфликта НАТО и России

Профессор Дизен: Прямой конфликт между НАТО и Россией весьма вероятен
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Прямой конфликт между НАТО и Россией весьма вероятен. Об этом предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на странице в соцсети X.

«По моему мнению, мы достигли точки, когда прямая война между НАТО и Россией весьма вероятна», — заявил эксперт.

По его словам, конфликт развернется на европейской территории, и, возможно, с применением ядерного оружия.

Ранее Дизен отметил, что страны Европы обвиняют Россию в провокациях и нарушении воздушного пространства, чтобы не лишиться помощи от США.

.
