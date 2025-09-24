На Западе предупредили о возможности прямого конфликта НАТО и России

Профессор Дизен: Прямой конфликт между НАТО и Россией весьма вероятен

Прямой конфликт между НАТО и Россией весьма вероятен. Об этом предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на странице в соцсети X.

«По моему мнению, мы достигли точки, когда прямая война между НАТО и Россией весьма вероятна», — заявил эксперт.

По его словам, конфликт развернется на европейской территории, и, возможно, с применением ядерного оружия.

Ранее Дизен отметил, что страны Европы обвиняют Россию в провокациях и нарушении воздушного пространства, чтобы не лишиться помощи от США.