На Западе раскрыли цель обвинений России в провокациях против НАТО

Дизен: Европа обвиняет Россию в провокациях, чтобы не лишиться помощи от США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Страны Европы обвиняют Россию в провокациях и нарушении воздушного пространства, чтобы не лишиться помощи от США. Об этом заявил в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Сразу после того, как [президент США Дональд] Трамп предупредил европейцев о намерении США сократить помощь странам Балтии в сфере безопасности, россияне якобы начали бессмысленные провокации, которые затруднили для США возможность отказа от своих обязательств», — отметил аналитик.

Ранее пресс-секретарь НАТО Элисон Арт обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Эстонии.

В Министерстве обороны России сообщили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 действительно совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. При этом полет прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись и не нарушали воздушное пространство других стран, подчеркнули в ведомстве.

