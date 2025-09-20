Бывший СССР
Зеленский предложил Польше и Румынии вместе сбивать дроны над Украиной

Зеленский призвал Польшу и Румынию присоединиться и сбивать дроны над Украиной
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Orel Cohen / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Польшу и Румынию присоединиться и сбивать дроны над Украиной. Его слова приводит агентство «Укринформ».

«У нас стоит ПВО — мы сбиваем все, что летит на нас и летит на Польшу. И также Польша сбивает самолетами все, что летит на них, и то, что летит на нас», — заявил он.

По его словам, так же может поступать и Румыния. При этом украинский лидер отметил, что на другие государства Киев не рассчитывает.

Зеленский также объявил о создании современных штурмовых войск в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что решение о создании таких войск с «дроновой составляющей» уже принято, а также обозначил сроки — в течение десяти дней «все будет работать».

