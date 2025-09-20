Зеленский объявил о появлении штурмовых войск в рядах ВСУ

Зеленский решил создать современные штурмовые войска в рядах ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании современных штурмовых войск в рядах ВСУ. Об этом он рассказал во время встречи с журналистами 20 сентября, сообщает УНИАН.

По словам Зеленского, решение о создании таких войск с «дроновой составляющей» уже принято. Он также обозначил сроки — в течение десяти дней «все будет работать».

Ранее Зеленский оценил расходы Украины на боевые действия. По его словам, в бюджете страны заложено только 60 миллиардов долларов при необходимых 120 миллиардах.

