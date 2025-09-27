Мир
00:31, 27 сентября 2025Мир

Захарова сделала заявление о провокациях Украины против НАТО

Захарова: Предотвратить провокации киевского режима должны его создатели
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала информацию о подготовке Украиной провокаций против НАТО с использованием дронов. Об этом она высказалась в разговоре с «Комсомольской правдой».

Дипломат подчеркнула, что те, кто создал киевский режим и поддерживает его, должны предотвратить возможные провокации с его стороны.

Ранее Захарова заявила, что если информация о готовившихся провокациях подтвердится, то это будет означать, что Европа была как никогда близка к началу третьей мировой войны.

О возможных диверсиях со стороны Украины предупредили венгерские СМИ. По их данным, Киев планирует устроить провокации в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию.

