Москва уличила Киев в планах провести провокации в странах НАТО и обвинить Россию

Захарова: Киев готовит провокацию, чтобы развязать конфликт между НАТО и Россией

Киев планировал провести провокации в странах НАТО под ложным флагом и обвинить в них Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram.

По ее словам, о соответствующих планах украинского лидера Владимира Зеленского 26 сентября сообщили венгерские СМИ. Дипломат уточнила, что речь идет о подготовке диверсий в Румынии и Польше, чтобы развязать конфликт между РФ и НАТО.

«План киевского режима состоит в следующем: отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских БПЛА; оснастить их боевым поражающим элементом; направить управляемые украинскими специалистами БПЛА под видом "российских дронов" на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии; одновременно провести дезинформационную кампанию в Европе с целью обвинить во всем Москву», — объяснила Захарова.

Причиной этого, добавила представитель внешнеполитического ведомства, является сокрушительное поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дипломат подчеркнула, что если информация о готовившихся провокациях подтвердится, то это будет означать, что Европа была как никогда близка к началу Третьей мировой войны.

Ранее Зеленский обратился с угрозой к Кремлю. Он посоветовал сотрудникам Кремля узнать местонахождение бомбоубежищ.