Журналист Фази: Ухудшая отношения с Россией, европейцы приближают новую войну

Европейцы, продолжая вести свою политику в сторону ухудшения отношений с Россией, приближают новый вооруженный конфликт. Новую войну в таких реалиях предрек американский журналист Томас Фази, он написал об этом в соцсети X.

Так Фази отреагировал на новость о том, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поддержала 19-й пакет антироссийских санкций.

«Европейские лидеры возглавляют деиндустриализацию и самоуничтожение, продолжая при этом опасную политику эскалации напряженностей в отношениях с Россией», — констатировал журналист. По его мнению, при таком раскладе европейский континент ждет стагнация, а при худшем сценарии — «тотальная война».

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил о том, что прямой конфликт между НАТО и Россией весьма вероятен. Эксперт подчеркнул, что, вероятно, он развернется на европейской территории.