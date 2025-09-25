Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:49, 25 сентября 2025Интернет и СМИ

Американский журналист предрек России новый вооруженный конфликт

Журналист Фази: Ухудшая отношения с Россией, европейцы приближают новую войну
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Европейцы, продолжая вести свою политику в сторону ухудшения отношений с Россией, приближают новый вооруженный конфликт. Новую войну в таких реалиях предрек американский журналист Томас Фази, он написал об этом в соцсети X.

Так Фази отреагировал на новость о том, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поддержала 19-й пакет антироссийских санкций.

«Европейские лидеры возглавляют деиндустриализацию и самоуничтожение, продолжая при этом опасную политику эскалации напряженностей в отношениях с Россией», — констатировал журналист. По его мнению, при таком раскладе европейский континент ждет стагнация, а при худшем сценарии — «тотальная война».

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил о том, что прямой конфликт между НАТО и Россией весьма вероятен. Эксперт подчеркнул, что, вероятно, он развернется на европейской территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп потребовал расследования трех событий во время его речи в ООН

    Открыт природный путь восстановления печени от алкоголя без таблеток

    Раскрыта тайна найденных в лесу останков двух охотников

    57-летняя звезда «Спасателей Малибу» едва не обнажила грудь на фото без макияжа

    Отношения пары оказались на грани разрыва из-за проблем девушки с математикой и географией

    В США заявили о невозможности победить Россию

    Лавров заявил об утрате Швейцарией политического нейтралитета

    Американский журналист предрек России новый вооруженный конфликт

    В Раде призвали украинцев избавиться от Зеленского

    Над российским регионом прозвучала серия взрывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости