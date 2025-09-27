Лавров высказался о переговорах с Украиной

Лавров заявил, что Россия открыта к переговорам по украинскому урегулированию

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к переговорам по украинскому урегулированию. Слова министра иностранных дел приводит ТАСС.

В ходе общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин не раз подчеркивал открытость Москвы к диалогу по устранению первопричин конфликта.

Глава МИД также отметил, что жизненные интересы и безопасность России должны быть надежно гарантированы. «Права русских и русскоязычных людей на территориях, остающихся под контролем киевского режима, должны быть восстановлены в полном объеме. На этой основе готовы вести речь и о гарантиях безопасности Украины», — сказал он.

Лавров добавил, что на данный момент ни Киев, ни «его европейские спонсоры» не показывают готовность «договариваться по-честному».

Ранее глава МИД России заявил, что Москва готова искать компромиссы при урегулировании конфликта при условии, что ее законные интересы в сфере безопасности будут обеспечены.