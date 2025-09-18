Бывший СССР
Лавров допустил компромиссы в урегулировании конфликта на Украине при одном условии

Лавров: Россия готова искать компромиссы по урегулированию на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Россия готова искать компромиссы по урегулированию конфликта на Украине при условии, что законные интересы Москвы в сфере безопасности будут обеспечены. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире «Первого канала».

Он подчеркнул, что также должны быть обеспечены интересы русских людей на Украине и интересы других участников подобного соглашения.

«Президент России Владимир Путин не раз говорил, что в конечном итоге устойчивая договоренность — это компромисс. Мы готовы их искать при условии, что наши законные интересы в сфере безопасности, законные интересы русских людей на Украине будут обеспечены так же, как и законные интересы других участников такой договоренности», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что Украина отвергла оценки, переданные спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом по итогам саммита России и США на Аляске. Дипломат подчеркнул, что спецпосланник Дональда Трампа продвигает общее понимание об устойчивом, надежном урегулировании украинского конфликта.

