Лавров заявил об отвержении Киевом оценки саммита России и США на Аляске

Украина отвергла оценки, переданные спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом по итогам саммита России и США на Аляске. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Он [Уиткофф], как мы знаем, передавал украинской стороне оценки результатов встречи на Аляске. И, как мы поняли, эти оценки, эти соображения, предложения отвергаются киевским режимом», — рассказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что обмены территориями или попытка «соблазнить» президента России Владимира Путина восстановлением торговли с США в вопросе Украины не сработают.