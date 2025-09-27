Лавров ответил на вопрос о возвращении Украины к границам 2022 года

Желание Украины вернуться к границам 2022 года было бы политической слепотой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов в ходе 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

«По-моему, уже никто на них [границы 2022 года] не рассчитывает, потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что у Украины есть шансы выйти на границы 1991 года. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что таким образом Трамп пытается получить свою выгоду, а не меняет позицию по Киеву.