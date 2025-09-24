В Госдуме объяснили слова Трампа о возвращении Украины к границам 1991 года

Депутат Чепа: Трамп пытается получить выгоду, а не меняет позицию по Украине

Президент США Дональд Трамп пытается получить свою выгоду, а не меняет позицию по Киеву. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Трамп продолжает гнуть ту линию, где он пытается заставить европейцев перестать покупать энергоресурсы у России. Ему выгодно, чтобы Европа покупала более дорогие американские ресурсы», — сказал он.

По мнению Чепы, из-за этого Трамп в своих постах и заявлениях после встречи с Владимиром Зеленским неоднократно упоминал, что экономика России якобы разрушается. Депутат также добавил, что заявления президента Соединенных Штатов были направлены на то, чтобы Вашингтон смог заработать.

Ранее Трамп заявил, что Россия «бесцельно» участвует в конфликте на Украине и сравнил Москву с бумажным тигром. Он также считает, что российская экономика якобы находится в ужасном состоянии, а у Украины есть шансы выйти на границы 1991 года.