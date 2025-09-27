Лавров указал на помощь Киеву во всех «пакостях» от Лондона

Лондон помогает Киеву во всех «пакостях» с провокациями, как делал много столетий. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, пишет ТАСС.

«Я знаю наверняка, что помогают украинцам во всех этих пакостях британцы, как они это делали много столетий на нашем геополитическом пространстве», — отметил дипломат.

Так он ответил на вопрос о возможных провокациях Киева под ложным флагом с целью обвинения РФ.

В свою очередь, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Европу в том, что именно она развязывает масштабный конфликт с Россией. По его словам, ЕС, НАТО и Украина делают все возможное, чтобы на континенте началась многосторонняя бойня.

В июне Сергей Лавров заявил, что британские власти на 100 процентов помогают Украине осуществлять террористические атаки против России. По его словам, поступают достаточно серьезные угрозы.