Лавров: Британия на 100 процентов помогает Украине в терактах против России

Британские власти на 100 процентов помогают Украине осуществлять террористические атаки против России. О пособничестве Лондона терактам Киева сообщил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления на «Форуме будущего — 2050».

«Поступают достаточно серьезные угрозы. Киев делает для этого все, но украинская сторона была бы беспомощна без поддержки англичан (...). Британцы 100 процентов участвуют в этом», — заявил дипломат.

Лавров напомнил о вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область и о том, «что там творили украинские нацисты». Он подчеркнул, что в регионе «нет ни единого объекта, который мог бы быть связан с ходом военных действий».

Ранее Лавров заявил, что существуют риски нарастания уже имеющихся террористических угроз со стороны Украины. Он подчеркнул, что Россия будет делать все возможное, чтобы они были подавлены и не принесли вреда российским гражданам.

