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14:16, 9 июня 2025Бывший СССР

Лавров оценил риски террористических угроз со стороны Украины

Лавров: Существуют риски нарастания террористических угроз со стороны Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Существуют риски нарастания уже имеющихся террористических угроз со стороны Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, трансляция выступления на «Форуме будущего - 2050» доступна на YouTube-канале МИД России.

«Мы их видим. И будем делать все, чтобы они были подавлены и не принесли вреда нашим гражданам», — подчеркнул дипломат.

Лавров оценил риски террористических угроз со стороны Киева и подчеркнул, что подобные угрозы изначально исходили со стороны действующих властей Украины. Глава МИД также указал на необходимость повышения бдительности населения.

Ранее Лавров назвал позором Запада отсутствие расследования событий в Одессе в 2014 году.

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