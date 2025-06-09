Существуют риски нарастания уже имеющихся террористических угроз со стороны Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, трансляция выступления на «Форуме будущего - 2050» доступна на YouTube-канале МИД России.
«Мы их видим. И будем делать все, чтобы они были подавлены и не принесли вреда нашим гражданам», — подчеркнул дипломат.
Лавров оценил риски террористических угроз со стороны Киева и подчеркнул, что подобные угрозы изначально исходили со стороны действующих властей Украины. Глава МИД также указал на необходимость повышения бдительности населения.
Ранее Лавров назвал позором Запада отсутствие расследования событий в Одессе в 2014 году.