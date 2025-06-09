Лавров: Существуют риски нарастания террористических угроз со стороны Украины

Существуют риски нарастания уже имеющихся террористических угроз со стороны Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, трансляция выступления на «Форуме будущего - 2050» доступна на YouTube-канале МИД России.

«Мы их видим. И будем делать все, чтобы они были подавлены и не принесли вреда нашим гражданам», — подчеркнул дипломат.

Лавров оценил риски террористических угроз со стороны Киева и подчеркнул, что подобные угрозы изначально исходили со стороны действующих властей Украины. Глава МИД также указал на необходимость повышения бдительности населения.

Ранее Лавров назвал позором Запада отсутствие расследования событий в Одессе в 2014 году.

