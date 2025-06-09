Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:41, 9 июня 2025Бывший СССР

Лавров рассказал о давнем позоре Запада

Лавров: Отсутствие расследования событий в Одессе в 2014 году — позор Запада
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Денис Петров / Агентство «Одесса-медиа» / РИА Новости

Отсутствие расследования событий в Одессе в 2014 году является позором всего Запада. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Когда Совет Европы робко попытался предложить свои услугу и помочь в расследовании, ему разрешили, и потом Совет Европы, видимо, получил непубличное разъяснение, где его шесток и какое место на этом шестке ему принадлежит. Позорище!», — сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать разговор с Украиной, несмотря на существенные изменения в видении сущности украинских властей Москвой. Отмечается, что президент поддержал такую точку зрения.

До этого Лавров сообщил, что Россия будет настаивать на восстановлении прав русскоязычных жителей Украины. Он также заявил, что решение языкового вопроса на Украине является необходимым условием для долгосрочного мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Быстрее поднимут на вилы». В России рассказали о способе спровоцировать бунт против Зеленского

    В России допустили инсценировку конфликта между Маском и Трампом

    Лавров раскрыл беседу Путина и Байдена о судьбе России

    В России захотели зарегистрировать бренд Лабубу

    Лазарева не захотела быть иноагентом и «уголовницей»

    Отец Маска назвал Москву лучшей столицей мира

    Раскрыты подробности о первом задержанном за расстрел украинского депутата в Подмосковье

    В отношении замгубернатора в российском регионе начали проводить следственные действия

    Найден инновационный способ продлить жизнь при раке

    Два мирных жителя Курской области пострадали от новых ударов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости