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12:52, 9 июня 2025Бывший СССР

В Кремле ответили на вопрос о дальнейших контактах с Украиной

Песков: Россия будет продолжать разговор с Украиной
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Россия будет продолжать разговор с Украиной, несмотря на существенные изменения в видении сущности украинских властей Москвой. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Речь безусловно пойдет о продолжении разговоров, если вы помните, несмотря на наше существенное изменение, как говорил президент [России Владимир Путин], видения сущности киевского режима, который после ударов по мирным поездам с гражданским населением фактически приобрел все характеристики террористического режима», — подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря российского лидера, мнение по данному вопросу также предоставил министр иностранных дел Сергей Лавров, заявивший, что контакты с Киевом на рабочем уровне необходимо продолжить. Отмечается, что президент поддержал такую точку зрения.

Ранее Владимир Путин, комментируя возможную встречу с Зеленским, заявил о невозможности вести переговоры с террористами. Он добавил, что любые переговоры украинские власти намерены использовать для усиления собственной армии.

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