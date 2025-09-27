Мир
15:32, 27 сентября 2025

Во Франции предупредили о масштабном конфликте Европы и России

Депутат Филиппо обвинил Европу в развязывании масштабного конфликта с Россией
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Европу в том, что именно она развязывает масштабный конфликт с Россией. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

Как отметил Филиппо, Евросоюз, НАТО и Украина делают все возможное, чтобы на континенте началась многосторонняя бойня. В том числе речь идет о провокациях под ложным флагом, на которые, предупредил он, способны западные страны.

Кроме того, депутат обратился к французским властям. Он призвал правительство не вмешиваться в подобные инициативы. Также парламентарий добавил, что Париж не должен помогать Украине денежными средствами, военнослужащими и вооружением.

Ранее также Флориан Филиппо предсказал судьбу военной помощи, которую оказывают Киеву. По его мнению, рано или поздно все вооружение найдут во французских пригородах.

