Во Франции предсказали судьбу поставленного Украине оружия

Филиппо: Появление оружия Киева в пригородах Франции не станет неожиданностью
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Charles Platiau / Reuters

Появление оружия, ранее поставленного Киеву, на улицах французских пригородов не станет неожиданностью. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«На Украину посылают оружие и деньги: оружие "исчезает"... Не надо будет потом жаловаться, если однажды его найдут во французских пригородах», — сказал политик.

Так Филиппо прокомментировал сообщение испанского телеканала Cadena SER о том, что с начала конфликта на Украине пропало от 300 до 593 тысяч единиц огнестрельного оружия.

Ранее лидер партии «Патриоты» призвал Францию выйти из НАТО из-за лжи Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31. «Еще одна ложная информация, чтобы подтолкнуть к войне и разжечь панику! На этот раз Эстония», — заявил политик.

