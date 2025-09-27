Лавров высказался о подготовке Украиной провокаций в Европе

Лавров: Информация о подготовке Украиной провокаций в Европе имеет основания

Информация о подготовке Украиной военных провокаций в Европе имеет под собой надежные основания. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Я не сомневаюсь, что все эти сообщения, информация имеют под собой самые надежные основания», — сказал Лавров.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Киев планирует устроить провокации в странах НАТО под ложным флагом, чтобы обвинить в этом Россию. По ее данным, Украина собирается отремонтировать несколько сбитых или перехваченных беспилотников и, оснастив их поражающими элементами, под видом российских дронов направить на крупные транспортные хабы в Польше и Румынии.