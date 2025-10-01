Орбан предупредил о последствиях вступления Украины в Евросоюз

Орбан: Членство Украины в ЕС означает, что война придет в Европу

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) приведет к тому, что война придет в Европу. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Никакого членства [Украины в ЕС]. Потому что членство в первую очередь будет означать, что война придет в Европейский союз. Во-вторых, деньги из ЕС пойдут на Украину», — сказал политик.

При этом он отметил, что альтернативой полноправному членству могло бы стать стратегическое соглашение о сотрудничестве.

Ранее Орбан заявил, что Россия окончательно победила в конфликте с Украиной. По его словам, своим мнением он также поделился с президентом США Дональдом Трампом во время обсуждения конфликта.