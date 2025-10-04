В России прокомментировали сообщения о планах изымать пустующие квартиры

Сенатор Шевченко: Пустующие квартиры у россиян не будут изымать

Пустующие квартиры у россиян не будут изымать. Так соответствующие сообщения о планах властей прокомментировал сенатор Андрей Шевченко, его слова приводит ТАСС.

По словам члена Совфеда, такие квартиры будут переходить в муниципальный жилищный фонд в том случае, если владельцы сами от них откажутся.

«Имеется в виду отказ, когда сам собственник примет такое решение (...) Чаще всего собственники от таких квартир сами отказываются, поскольку не могут их продать и не хотят содержать», — заявил Шевченко.

Ранее сообщалось, что в селе Красная Нива Курганской области заброшенная квартира поставила под угрозу жизни многодетных семей.