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20:56, 27 декабря 2024Экономика

В российском регионе заброшенная квартира поставила под угрозу жизни многодетных семей

В Курганской области жильцы боятся оказаться в руинах из-за заброшенной квартиры
Виктория Клабукова

Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

В селе Красная Нива Курганской области жильцы дома пять лет живут в страхе за свои жизни из-за пустующей квартиры этажом ниже. Соседи боятся оказаться в руинах, передает Ura.ru.

Добиться справедливости пытаются жильцы дома по улице Садовой. Квартира с заколоченными окнами, по словам местных жителей, стоит заброшенной уже больше десяти лет. За годы отсутствия хозяина стены и потолок осыпались, а пол и вовсе обвалился. Без отопления помещения промерзли настолько, что холод проник на этаж выше. Теперь сырость и плесень распространились и на соседние квартиры, где проживают многодетные семьи.

Борьба с покинутой квартирой длится с 2019 года. Как выяснилось, жилплощадь находится на балансе у сельсовета, но сделать с ней что-либо невозможно — там прописан несовершеннолетний. Боясь обрушения межэтажных перекрытий, соседи обратились к общественникам. Силами «Народного фронта» было составлено заявление в областную прокуратуру. Ситуацию изучат на предмет нарушения жилищных прав многодетных семей.

Ранее в другом российском городе, Владивостоке, бесхозную квартиру захватили голуби. Залетая через открытые окна, они стали вить гнезда на балконе, а затем перебрались и в саму квартиру. Несмотря на жалобы других собственников управляющая компания бездействует, помочь с «птичьим гнездом» не могут и в полиции.

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