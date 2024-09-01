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18:42, 1 сентября 2024Экономика

Пустующую квартиру россиянина захватили голуби

Во Владивостоке пустующую квартиру захватили голуби

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Во Владивостоке бесхозная квартира оказалась захвачена голубями. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Город В Владивосток».

Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Ватутина. Собственника жилплощади не стало еще в 2022 году, и с того момента помещение начали заселять птицы. Залетая через открытые окна, они стали вить гнезда на балконе, а затем перебрались и в саму квартиру.

Вскоре лестничную площадку заполонил зловонный запах, птичий помет залетает и к соседям. На жалобы собственников в управляющей компании и полиции не реагируют. «УК бездействует, участковый тоже ничего не делает, все разводят руками, из родственников никого нет, а вся эта вонь и говно летит людям в окна», — сетуют жильцы.

Ранее в одну из столичных квартир впорхнула сова. Квартирант был не против подкормить птицу и предложил ей миску с кормом. Больший интерес, однако, сова проявила к руке москвича — она схватила его палец и даже попыталась с ним взлететь.

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      Виктория Клабукова
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