Сова залетела в квартиру москвича и попыталась оторвать его палец

Сова залетела в квартиру москвича и попыталась оторвать его палец

Сова залетела в квартиру жителя Москвы и попыталась оторвать его палец. Инцидент попал на видео, которым поделился Telegram-канал Москва Live.

На опубликованных кадрах хозяин квартиры пытается покормить птицу, приземлившуюся на его подоконники. Он поднес ей небольшую миску с едой, однако сова проигнорировала посуду и вместо этого схватила мужчину за палец. Птица попыталась улететь, но в конце концов у мужчины вышло отцепить ее лапку от своей руки. После этого сова забрала предложенную еду и покинула квартиру.

Ранее москвичка обнаружила у себя в унитазе удава. Змея сбежала из соседней квартиры, пока владельцы чистили террариум.