Военкор Стешин оценил обстановку на участках СВО, упомянутых Путиным на «Валдае»

Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин оценил обстановку на участках в зоне проведения специальной военной операции (СВО), упомянутых президентом России Владимиром Путиным на Валдайском форуме.

«Верховный Главнокомандующий, продемонстрировал блестящее владение обстановкой в зоне СВО и прошелся по всем направлениям, где наша армия сейчас наступает. Их сейчас восемь. Этот факт говорит о том, что инициатива у нас и это не оспорить», — указал журналист.

По словам Стешина, на харьковском направлении группировка «Север» контролирует Юнаковку и половину Волчанска, идут штурмы второй части города за рекой Волчья. На купянском направлении Западная группировка войск взяла под контроль почти две трети города, отметил военкор.

Также российские войска находятся в городе Кировск (Заречное), что открывает путь к Красному Лиману и Ямполю. На константиновском направлении действует Южная группировка войск, препятствую построению новой линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В районе Северска идут бои, войска РФ берут город в полукольцо, продвинувшись из Серебрянского лесничества. На красноармейском (покровском) направлении продолжаются боевые действия и противостояние украинским тяжелым беспилотникам «Баба Яга».

На запорожско-днепропетровском направлении группировка «Восток» выходит к окраинам Гуляйполя и Вербового. На херсонском направлении группировка «Днепр» контролирует береговую линию, в том числе отбросив ВСУ с их плацдарма у Крынок, рассказал Стешин.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Путин на «Валдае» показал себя лидером, который чувствует, что ситуация складывается в его пользу. Он отметил, что президент России в ходе выступления был расслабленным, уверенным в себе и остроумным.