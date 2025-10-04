Мир
10:36, 4 октября 2025

В Британии оценили выступление Путина на «Валдае»

Аналитик Меркурис: Путин выступил на «Валдае» как уверенный политический лидер
Кирилл Луцюк

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин показал себя лидером, который чувствует, что ситуация складывается в его пользу. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис. Его процитировало РИА Новости.

Меркурис был впечатлен тем, что Путин был расслабленным, уверенным в себе и остроумным. По его словам, заседание «Валдая» контрастировало с обстановкой на саммите в Копенгагене, где царили гнев и страх.

До этого представитель Европейской комиссии Паула Пинью заявила, что не следит за выступлениями Путина.

В свою очередь, аргентинский историк Эрнандо Клейманс заявил, что Путин на «Валдае» представил Россию как символ ценностей нового многополярного миропорядка. Эксперт полагает, что позиция России направлена не только на защиту национальных интересов, но и интересов глубоко меняющегося мира.

