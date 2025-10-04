Мир
04:35, 4 октября 2025

В Еврокомиссии не стали комментировать выступление Путина на «Валдае»

Пенью: Еврокомиссия не следила за речью Путина на «Валдае»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Представитель Европейской комиссии (Еврокомиссия, ЕК) Паула Пинью во время брифинга не стала комментировать выступление президента России Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Ее слова приводят «Известия».

«Мы не следим за выступлениями президента Путина», — сказала Пинью.

Путин выступил на «Валдае» вечером 2 октября. Во время своей речи глава государства порассуждал о нынешних российско-украинских отношениях и роли Запада в конфликте между странами, а также указал, что Россия даст очень убедительный ответ на милитаризацию стран Европы.

