В Южной Америке восхитились выступлением Путина на «Валдае»

Историк Клейманс: Путин представил Россию символом многополярного миропорядка

Российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании клуба «Валдай», представил РФ как символ ценностей нового многополярного миропорядка. Об этом РИА Новости заявил аргентинский историк, исследователь Эрнандо Клейманс.

«Этим выступлением Путин подтвердил, что позиция России не является ни односторонней, ни индивидуальной, а направлена не только на защиту национальных интересов, но и интересов глубоко меняющегося мира. Он позиционировал себя как проводника ценностей многополярного мира», — выразил мнение собеседник агентства.

Как утверждает Клейманс, выступление Путина обладает важностью и для Южной Америки. Он отметил, что многополярный мир находится в процессе становления, и в этом смысле глава РФ — один из тех, кто лучше всего выражает этот мир. «Именно поэтому региону [Южной Америке] важно быть в курсе выступления президента на "Валдае"», — констатировал эксперт.

Ранее Путин заявил, что странам НАТО следует идти и попробовать разобраться с Россией, которую они ошибочно называют «бумажным тигром».