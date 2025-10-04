Мир
Западный журналист отреагировал на шутку Путина о дронах

Журналист Томас Фази шуткой прокомментировал слова Владимира Путина о дронах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Западный журналист Томас Фази отреагировал на шутку президента России Владимира Путина о дронах. Комментарий на данную тему появился в его аккаунте в X (бывший Twitter).

Известно, что ранее Путин в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» пошутил, что больше не будет отправлять беспилотники в Данию или Францию. При этом он сравнил данную историю с истерикой, связанной с НЛО.

«Российские беспилотники — это новые НЛО. За исключением того, что последние реальны», — прокомментировал слова президента Фази.

В сентябре Томас Фази назвал отвратительными попытки стран Европы обвинить Россию во вмешательстве в выборы.

