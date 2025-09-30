Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:13, 30 сентября 2025Мир

Журналист раскрыл отвратительный план Европы против России

Фази: Попытки ЕС обвинить Россию во вмешательстве в выборы отвратительны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Larionov / Unsplash

Журналист Томас Фази назвал отвратительными попытки стран Европы обвинить Россию во вмешательстве в выборы. На своей странице в соцсети X он объяснил, с какой целью они это делают.

По словам журналиста, европейские лидеры выступают с бездоказательными обвинениями в адрес Москвы, чтобы оправдать масштабное вмешательство Евросоюза (ЕС) и НАТО, в том числе запрет оппозиционных партий и кандидатов. Он отметил, что подобная ситуация произошла в Молдавии.

«Затем, как только достигается "правильный" результат, "мейнстримные" политики твердят, что демократия восторжествовала, несмотря на иностранные (то есть российские) попытки манипулировать выборами. Это поистине отвратительно», — заключил Фази.

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы. Партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) смогла сохранить большинство мест в парламенте, набрав более 50 процентов голосов. Глава государства, комментируя результаты выборов, заявила о радости, что «молдаване приняли решение за Молдову, несмотря на все вмешательства и деньги, которые потратила Москва».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не мир» или «война нового типа». В Европе заявили об изменившихся отношениях с Россией

    42-летняя супермодель отдохнула обнаженной перед камерой

    Журналист раскрыл отвратительный план Европы против России

    Россиян предупредили об опасности сала

    Российскую больницу оштрафовали за вылеченного мигранта

    Мужчина вышел из запоя и приехал на собственные похороны

    Бойфренд узнал правду о прошлых отношениях своей девушки и расстался с ней

    Министерство войны США заключило контракт на производство дронов Coyote

    Известную российскую блогершу задержали в Москве

    Россиянам рассказали о возможности выйти на пенсию на два года раньше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости