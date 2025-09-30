Фази: Попытки ЕС обвинить Россию во вмешательстве в выборы отвратительны

Журналист Томас Фази назвал отвратительными попытки стран Европы обвинить Россию во вмешательстве в выборы. На своей странице в соцсети X он объяснил, с какой целью они это делают.

По словам журналиста, европейские лидеры выступают с бездоказательными обвинениями в адрес Москвы, чтобы оправдать масштабное вмешательство Евросоюза (ЕС) и НАТО, в том числе запрет оппозиционных партий и кандидатов. Он отметил, что подобная ситуация произошла в Молдавии.

«Затем, как только достигается "правильный" результат, "мейнстримные" политики твердят, что демократия восторжествовала, несмотря на иностранные (то есть российские) попытки манипулировать выборами. Это поистине отвратительно», — заключил Фази.

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы. Партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) смогла сохранить большинство мест в парламенте, набрав более 50 процентов голосов. Глава государства, комментируя результаты выборов, заявила о радости, что «молдаване приняли решение за Молдову, несмотря на все вмешательства и деньги, которые потратила Москва».