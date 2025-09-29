Санду прокомментировала результаты выборов в Молдавии

Санду поблагодарила граждан Молдавии за выбор в пользу страны

Президент Молдавии Майя Санду поблагодарила граждан республики за выбор в пользу страны. Часть ее комментариев впервые после оглашения итогов голосования публикует Newsmaker в своем Telegram-канале.

«Я хотела, чтобы молдаване сделали выбор в пользу Молдовы, и я рада, что молдаване приняли решение за Молдову, несмотря на все вмешательства и деньги, которые потратила Москва», — заявила молдавский лидер.

Санду отметила, что путь Молдавии в Европейский союз (ЕС) теперь в безопасности. Кроме того, она также пообещала работать со всеми гражданами республики «с заботой», независимого от того, за кого они проголосовали.

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы. Партия Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) смогла сохранить большинство мест в парламенте по итогам выборов. По результатам выборов будет также сформировано правительство.