23:03, 5 октября 2025

На Украине заявили о попытке Киева монополизировать поставки БПЛА армии

РИА Новости: Офис Зеленского пытается монополизировать поставки БПЛА армии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Офис Владимира Зеленского пытается монополизировать поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в украинскую армию. Об этом сообщает РИА Новости в российских силовых структурах.

В ведомстве напомнили о недавнем расформировании роты ударных беспилотников госпогранслужбы Украины после критики в адрес военно-политического руководства страны.

3 октября командир взвода в роте ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Юрий Касьянов сообщил, что его подразделение беспилотников ликвидировали. Он назвал произошедшее диверсией и преступлением со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского.

