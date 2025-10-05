На Украине заявили о попытке Киева монополизировать поставки БПЛА армии

РИА Новости: Офис Зеленского пытается монополизировать поставки БПЛА армии

Офис Владимира Зеленского пытается монополизировать поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в украинскую армию. Об этом сообщает РИА Новости в российских силовых структурах.

В ведомстве напомнили о недавнем расформировании роты ударных беспилотников госпогранслужбы Украины после критики в адрес военно-политического руководства страны.

3 октября командир взвода в роте ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Юрий Касьянов сообщил, что его подразделение беспилотников ликвидировали. Он назвал произошедшее диверсией и преступлением со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского.

