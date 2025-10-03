Командир Касьянов, критиковавший Киев, сообщил о ликвидации подразделения БПЛА

Командир взвода в роте ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины Юрий Касьянов, критиковавший Киев, сообщил о ликвидации своего подразделения БПЛА. Об этом офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Успешную военную команду, проделавшую фантастические боевые действия, пустили под нож топ-коррупции. (...) Считаю преступлением, диверсией, государственной изменой принятое (советником Офиса президента Украины Андреем) Ермаком решение о ликвидации нашего подразделения», — написал Касьянов.

Ранее издание Business Insider (BI) со ссылкой на украинских военных сообщило, что потери операторов БПЛА ВСУ стремительно растут из-за действий Вооруженных сил (ВС) России. По оценкам BI, на беспилотники приходится порядка 70 процентов поражения целей на фронте.