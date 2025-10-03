Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:44, 3 октября 2025Бывший СССР

На Западе раскрыли стремительный рост потерь одной категории бойцов ВСУ

BI: Потери операторов БПЛА ВСУ стремительно растут из-за действий ВС России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Потери операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) стремительно растут из-за действий Вооруженных сил (ВС) России. Об этом пишет Business Insider (BI) со ссылкой на украинских военных.

«Россия все чаще преследует украинских пилотов беспилотников, поскольку считает их серьезной угрозой», — предположили журналисты.

Как заявили BI несколько украинских операторов БПЛА, число потерь их сослуживцев в последнее время увеличилось из-за использования против них тяжелого вооружения ВС России. Один из бойцов ВСУ предположил, что российские войска используют все возможные виды оружия против находящихся в зоне поражения дроноводов.

Издание подчеркивает, что взаимная охота российских и украинских военных на операторов БПЛА подчеркивает их роль в современном конфликте. По оценкам BI, на беспилотники приходится порядка 70 процентов поражения целей на фронте.

Ранее командир наемников Грузинского национального легиона в составе ВСУ Мамука Мамулашвили в комментарии The Wall Street Journal похвалил сотрудников российского центра «Рубикон». Как отмечает издание, действия российских операторов повлияли на украинскую логистику в Донбассе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это станет точкой невозврата». В Китае назвали решение Трампа, способное развязать войну между Россией и США

    Найдены легендарные сокровища испанской королевы стоимостью 81 миллион рублей

    Врач назвала неожиданную причину сбоя в работе сердца после еды

    Бывшего научного сотрудника Минобороны России отправили в колонию на шесть лет

    Зарплаты работников ключевого российского автоконцерна резко упали

    Россиянам пообещали приход весны раньше срока

    В российском регионе будут давать три миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны

    Готовившие теракт против российских полицейских попали на видео

    Российские школьники подожгли Мемориал славы

    На Западе раскрыли стремительный рост потерь одной категории бойцов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости