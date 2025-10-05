Депутат Госдумы Ивлев: Число дезертиров в ВСУ достигает размера 2-3 армий

Депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что число дезертиров в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигает размера нескольких общевойсковых армий. Его слова приводит ТАСС.

Ивлев сказал, что число дезертировавших украинских военных в 150 тысяч человек — это серьезный показатель. По его мнению, он достигает 2-3 общевойсковых армий.

«Причем дезертировали не только в Польшу, Венгрию и Румынию, а перешли в Россию. Более того, многие из них приняли военную присягу России, взяли в руки оружие и пошли сражаться с киевским режимом», — отметил парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ потеряли более 44 тысяч бойцов за прошедший месяц. С января по август число дезертиров в рядах украинской армии составило примерно 150 тысяч человек.