Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:55, 5 октября 2025Россия

Раскрыто число дезертиров в ВСУ

Депутат Госдумы Ивлев: Число дезертиров в ВСУ достигает размера 2-3 армий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что число дезертиров в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигает размера нескольких общевойсковых армий. Его слова приводит ТАСС.

Ивлев сказал, что число дезертировавших украинских военных в 150 тысяч человек — это серьезный показатель. По его мнению, он достигает 2-3 общевойсковых армий.

«Причем дезертировали не только в Польшу, Венгрию и Румынию, а перешли в Россию. Более того, многие из них приняли военную присягу России, взяли в руки оружие и пошли сражаться с киевским режимом», — отметил парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ потеряли более 44 тысяч бойцов за прошедший месяц. С января по август число дезертиров в рядах украинской армии составило примерно 150 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанную в Израиле Грету Тунберг посадили в камеру с клопами. Флотилия активистки в третий раз не смогла доплыть до Газы

    В США рассказали о неспособности армии НАТО противостоять России

    Американский рэпер похвалил пельмени и улыбчивых москвичей

    Часть украинского города осталась без света после взрывов

    Российские войска нанесли комбинированный удар по Украине сотнями дронов и ракет

    Российские военные уничтожили HIMARS в Харьковской области

    ВСУ попытались атаковать российские регионы 32 беспилотниками за ночь

    Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине

    ВСУ лишились снабжения на одном из участков из-за ими же заминированных мостов

    Раскрыто число дезертиров в ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости