Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:46, 2 октября 2025Россия

«У нас кратно меньше». Путин сравнил потери России и Украины и рассказал о ситуации в зоне СВО

Путин заявил, что потери России кратно меньше потерь ВСУ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время выступления на Валдайском форуме сравнил потери российской и украинской сторон в конфликте, а также рассказал о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО). Он указал, что потери двух стран в живой силе кратно различаются.

У нас разумеется, к сожалению, тоже есть потери, но они кратно меньше, чем со стороны ВСУ

Владимир Путинпрезидент России

Он также добавил, что в рядах Вооруженных сил (ВС) РФ хватает личного состава для продолжения проведения СВО.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Киев теряет десятки тысяч солдат в месяц

По сведениям российского лидера, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 44 тысяч бойцов за прошедший месяц. «Почти половина безвозвратные», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
«Боль для всех нас». Путин высказался о ситуации на Украине и раскрыл роль Запада в ней
«Боль для всех нас». Путин высказался о ситуации на Украине и раскрыл роль Запада в ней
Сегодня
«Готовыми нужно быть к чему угодно». Главное из выступления президента России на «Валдае»
«Готовыми нужно быть к чему угодно». Главное из выступления президента России на «Валдае»
Сегодня

Кроме того, в рядах вооруженных сил противника растет число дезертиров. Так, с января по август оно достигло около 150 тысяч человек. При этом Украина не в состоянии восполнить личный состав на фронте, указал Путин. Говоря о дезертирах в рядах Российской армии, глава государства отметил, что они тоже есть, однако подобные случаи единичны. Путин объяснил, что во время вооруженных конфликтов всегда есть люди, которые самовольно оставляют часть.

Также в рядах украинских солдат наблюдается неразбериха — люди сами не понимают, что происходит на линии фронта, тогда как ВС России ведут наступление по всей линии соприкосновения.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В России рассчитывают на желание Украины сесть за стол переговоров

По словам главы государства, российские войска целенаправленно создают зону безопасности и их работа идет слаженно. На сегодняшний день они взяли под контроль две трети Купянска, а Кировск перешел уже под полный контроль. Также бойцы вошли в Северск и Константиновку — созданный с участием Запада оборонительный рубеж украинских войск, а до полного освобождения Луганской области осталось совсем немного.

Почти 100 процентов Луганской области в наших руках — осталось, по-моему, 0,13 процента, которые противник контролирует

Владимир Путинпрезидент России

На фоне этого он понадеялся на то, что у Украины вскоре появится желание сесть за стол переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас кратно меньше». Путин сравнил потери России и Украины и рассказал о ситуации в зоне СВО

    «Калашников» рассказал о «всепроходимой колеснице» «Тора»

    Путин объяснил задержание Францией танкера якобы «теневого флота» России

    Путин раскрыл подробности переговоров с Трампом на Аляске

    76-летняя россиянка прыгнула с горы и попала на видео

    Путин высказался о Европе фразой «готовы быть и быком, и козой, и бараном»

    Украина предприняла новую попытку удара по России во время выступления Путина

    Путин рассказал о своих отношениях с Макроном

    50-летняя Шарлиз Терон с обнаженной грудью пришла на модный показ

    Россиянам рассказали об искусственном дефиците на фоне топливного кризиса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости