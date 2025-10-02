«У нас кратно меньше». Путин сравнил потери России и Украины и рассказал о ситуации в зоне СВО

Путин заявил, что потери России кратно меньше потерь ВСУ

Президент России Владимир Путин во время выступления на Валдайском форуме сравнил потери российской и украинской сторон в конфликте, а также рассказал о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО). Он указал, что потери двух стран в живой силе кратно различаются.

У нас разумеется, к сожалению, тоже есть потери, но они кратно меньше, чем со стороны ВСУ Владимир Путин президент России

Он также добавил, что в рядах Вооруженных сил (ВС) РФ хватает личного состава для продолжения проведения СВО.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Киев теряет десятки тысяч солдат в месяц

По сведениям российского лидера, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 44 тысяч бойцов за прошедший месяц. «Почти половина безвозвратные», — подчеркнул он.

Кроме того, в рядах вооруженных сил противника растет число дезертиров. Так, с января по август оно достигло около 150 тысяч человек. При этом Украина не в состоянии восполнить личный состав на фронте, указал Путин. Говоря о дезертирах в рядах Российской армии, глава государства отметил, что они тоже есть, однако подобные случаи единичны. Путин объяснил, что во время вооруженных конфликтов всегда есть люди, которые самовольно оставляют часть.

Также в рядах украинских солдат наблюдается неразбериха — люди сами не понимают, что происходит на линии фронта, тогда как ВС России ведут наступление по всей линии соприкосновения.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В России рассчитывают на желание Украины сесть за стол переговоров

По словам главы государства, российские войска целенаправленно создают зону безопасности и их работа идет слаженно. На сегодняшний день они взяли под контроль две трети Купянска, а Кировск перешел уже под полный контроль. Также бойцы вошли в Северск и Константиновку — созданный с участием Запада оборонительный рубеж украинских войск, а до полного освобождения Луганской области осталось совсем немного.

Почти 100 процентов Луганской области в наших руках — осталось, по-моему, 0,13 процента, которые противник контролирует Владимир Путин президент России

На фоне этого он понадеялся на то, что у Украины вскоре появится желание сесть за стол переговоров.