Путин: Российским войскам осталось освободить 0,13 процента Луганской области

Российским войскам осталось освободить 0,13 процента Луганской области. О продвижении Вооруженных сил России (ВС РФ) заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция которой ведется в Telegram-канале Кремля.

«Почти 100 процентов Луганской области в наших руках — нам осталось, по-моему, 0,13 процента, которые противник контролирует», — обозначил Путин.

По данным главы государства, в Донецкой народной республике (ДНР) российские войска еще не контролируют чуть более 19 процентов территорий.