Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:39, 2 октября 2025Россия

Путин заявил о взятии под контроль российской армии почти 100 процентов Луганской области

Путин: Российским войскам осталось освободить 0,13 процента Луганской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российским войскам осталось освободить 0,13 процента Луганской области. О продвижении Вооруженных сил России (ВС РФ) заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция которой ведется в Telegram-канале Кремля.

«Почти 100 процентов Луганской области в наших руках — нам осталось, по-моему, 0,13 процента, которые противник контролирует», — обозначил Путин.

По данным главы государства, в Донецкой народной республике (ДНР) российские войска еще не контролируют чуть более 19 процентов территорий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Готовыми нужно быть к чему угодно». Главное из выступления президента России на «Валдае»

    «Боль для всех нас». Путин высказался о ситуации на Украине и раскрыл роль Запада в ней

    Россиян призвали удалить некоторые файлы на телефоне для защиты от мошенников

    Раскрыта жестокая расправа над девочкой-подростком 30-летней давности

    Путин понадеялся на желание Украины сесть за стол переговоров

    Панда Катюша объелась тортом

    Путин сравнил потери России и Украины

    Путин заявил о неразберихе в ВСУ

    Захарова высказалась о задержании Францией танкера якобы «теневого флота» России

    Хрущевки в России предложили разукрасить для позитива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости