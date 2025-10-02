Бывший СССР
Путин понадеялся на желание Украины сесть за стол переговоров

Путин понадеялся, что на Украине найдут в себе силы сесть за стол переговоров
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин понадеялся, что в Киеве найдут в себе силы сесть за стол переговоров с Россией. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

Российский лидер отметил, что из-за потерь и массовых случаев дезертирства у Украины нет возможности решить имеющиеся проблемы на фронте.

«Надеюсь, что это понимание к лидерам киевского режима придет и они найдут в себе силы, чтобы сесть за стол переговоров», — сказал он.

Ранее Владимир Путин раскрыл потери Вооруженных сил Украины за последний месяц. По его словам, за сентябрь украинские войска лишились 44 тысяч солдат.

