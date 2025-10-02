Россия
Путин рассказал о единицах дезертиров среди российских военных

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Дезертиров среди Вооруженных сил (ВС) России единицы. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время выступления на «Валдае», трансляция которого доступна в Telegram-канале Кремля.

Он пояснил, что во время вооруженных конфликтов всегда есть люди, которые самовольно оставляют часть.

«Но таких, по сравнению с тем, что там [на Украине] происходит, единицы. Понимаете, единицы. А там — массовый порядок. Вот отсюда проблема», — сказал глава государства.

До этого президент сравнил потери российских войск и Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, Вооруженные силы (ВС) России теряют кратно меньше людей, чем украинская армия.

