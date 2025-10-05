Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:01, 5 октября 2025Мир

В Европе заявили о широкомасштабном подавлении инакомыслия в Грузии во время выборов

Каллас и Кос заявили о подавлении инакомыслия в Грузии во время выборов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Муниципальные выборы в Грузии прошли в обстановке широкомасштабного подавления инакомыслия, заявили заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Кая Каллас и комиссар Евросоюза по вопросам расширения блока Марта Кос. Об этом сообщает ТАСС.

В Европе также призвали все стороны в Грузии к спокойствию и сдержанности в период выборов. «Важен конструктивный и инклюзивный диалог между всеми политическими игроками и представителями гражданского общества, мы призываем все стороны воздержаться от насилия», — говорится в заявлении Каллас и Кос.

Ранее 5 октября президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что участники беспорядков в Тбилиси, произошедших накануне, управляются иностранными спецслужбами. По его словам, участники беспорядков действовали в направлении свержения власти, общество видело вандальные акты и призывы.

Протесты в Грузии начались днем в субботу, 4 октября, на фоне выборов в органы местного самоуправления. К вечеру протесты приобрели более масштабный и разрушительный характер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил предложения Путина по ДСНВ

    Тренер ЦСКА прокомментировал победу в дерби над «Спартаком»

    Известной российской певице срочно провели операцию

    Задержана экс-министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева

    Школьника арестовали за опасный запрос в ChatGPT

    В России указали на причину протестов в Грузии

    МИД России предупредил о дипфейке с Захаровой

    Названа причина усиления российских ударов по военному комплексу Украины

    Минобороны Германии прокомментировало инциденты с беспилотниками на территории страны

    Дженну Ортегу запечатлели в мини-юбке на вечеринке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости