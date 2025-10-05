В Европе заявили о широкомасштабном подавлении инакомыслия в Грузии во время выборов

Каллас и Кос заявили о подавлении инакомыслия в Грузии во время выборов

Муниципальные выборы в Грузии прошли в обстановке широкомасштабного подавления инакомыслия, заявили заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Кая Каллас и комиссар Евросоюза по вопросам расширения блока Марта Кос. Об этом сообщает ТАСС.

В Европе также призвали все стороны в Грузии к спокойствию и сдержанности в период выборов. «Важен конструктивный и инклюзивный диалог между всеми политическими игроками и представителями гражданского общества, мы призываем все стороны воздержаться от насилия», — говорится в заявлении Каллас и Кос.

Ранее 5 октября президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что участники беспорядков в Тбилиси, произошедших накануне, управляются иностранными спецслужбами. По его словам, участники беспорядков действовали в направлении свержения власти, общество видело вандальные акты и призывы.

Протесты в Грузии начались днем в субботу, 4 октября, на фоне выборов в органы местного самоуправления. К вечеру протесты приобрели более масштабный и разрушительный характер.