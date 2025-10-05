Бывший СССР
Президент Грузии назвал организаторов беспорядков в Тбилиси

Кавелашвили: Участники митинга в Тбилиси управляются иностранными спецслужбами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости

Участники митинга в Тбилиси, прошедшего в субботу, 4 октября, управляются иностранными спецслужбами. Об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили, передает РИА Новости.

По его словам, участники беспорядков действовали в направлении свержения власти, общество видело вандальные акты и призывы. «Пока еще остаются в Грузии силы, действующие под управлением иностранных спецслужб», — добавил глава государства.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил в беспорядках партию бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». По его мнению, оппозиционеры в пятый раз пытались совершить государственный переворот и устроить майдан в республике.

Протесты в Грузии начались днем в субботу, 4 октября, на фоне выборов в органы местного самоуправления. Демонстранты сначала вышли на улицы Тбилиси, перекрыв проспект Руставели. К вечеру протесты приобрели более масштабный и разрушительный характер.

