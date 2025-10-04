В Грузии начались масштабные протесты. Митингующие штурмуют дворец президента, есть пострадавшие. Что известно к этому часу?

Протестующие в Грузии пришли к дворцу Орбелиани и устроили стычки с полицией

В Грузии днем в субботу, 4 октября, на фоне выборов в органы местного самоуправления начались протесты. Демонстранты сначала вышли на улицы Тбилиси, перекрыв проспект Руставели.

К вечеру протесты приобрели более масштабный и разрушительный характер. Уже известно о пострадавших, в том числе среди правоохранителей, а также о задержании нескольких человек. Уничтожается имущество уличных кафе на площади Орбелиани.

Митингующие пришли к дворцу президента

Протестующие призвали граждан к захвату государственных учреждений, объявив, что сначала займут резиденцию президента. Они выступают с критикой власти, а также недовольны результатами выборов.

Ожесточенные протесты в стране вспыхнули после объявления победы правящей партии «Грузинская мечта»

В какой-то момент разъяренная толпа прорвала железную ограду и ворвалась во двор дворца Орбелиани. Протестующие начали кидать в здание камни, в результате чего спецназу пришлось применить водометы, слезоточивые гранаты и перцовый спрей.

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В центре города устроили пожар, есть пострадавшие

Основная претензия митингующих заключается в прекращении курса на евроинтеграцию. Они обвиняют власти страны в тесной связи с Россией.

К этому часу известно, что в результате потасовок пострадала съемочная группа телеканала «Имеди», а также несколько полицейских. В соцсетях публикуют кадры пожара. Уточняется, что на площади Свободы подожгли ограждения, которые соорудили из мебели для защиты от спецназа. Там сосредоточены основные силы полиции.

Среди митингующих замечены люди с флагами Евросоюза и США

Участники протеста планируют выдвигаться к офису партии «Грузинская мечта». Сейчас там находятся ее представители. Как сообщил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, кандидаты от правящей партии набрали более 70 процентов голосов во всех муниципалитетах.

В России дали объяснение происходящему

Как объяснил доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков, происходящее обусловлено ощутимым давлением Запада на Грузию в связи с недовольством тем, что нынешние власти страны так активно взялись за отстаивание своих суверенных интересов, за удерживание от вступления в антироссийскую политику Запада.