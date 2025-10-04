В Грузии днем в субботу, 4 октября, на фоне выборов в органы местного самоуправления начались протесты. Демонстранты сначала вышли на улицы Тбилиси, перекрыв проспект Руставели.
К вечеру протесты приобрели более масштабный и разрушительный характер. Уже известно о пострадавших, в том числе среди правоохранителей, а также о задержании нескольких человек. Уничтожается имущество уличных кафе на площади Орбелиани.
Митингующие пришли к дворцу президента
Протестующие призвали граждан к захвату государственных учреждений, объявив, что сначала займут резиденцию президента. Они выступают с критикой власти, а также недовольны результатами выборов.
Ожесточенные протесты в стране вспыхнули после объявления победы правящей партии «Грузинская мечта»
В какой-то момент разъяренная толпа прорвала железную ограду и ворвалась во двор дворца Орбелиани. Протестующие начали кидать в здание камни, в результате чего спецназу пришлось применить водометы, слезоточивые гранаты и перцовый спрей.
В центре города устроили пожар, есть пострадавшие
Основная претензия митингующих заключается в прекращении курса на евроинтеграцию. Они обвиняют власти страны в тесной связи с Россией.
К этому часу известно, что в результате потасовок пострадала съемочная группа телеканала «Имеди», а также несколько полицейских. В соцсетях публикуют кадры пожара. Уточняется, что на площади Свободы подожгли ограждения, которые соорудили из мебели для защиты от спецназа. Там сосредоточены основные силы полиции.
Среди митингующих замечены люди с флагами Евросоюза и США
Участники протеста планируют выдвигаться к офису партии «Грузинская мечта». Сейчас там находятся ее представители. Как сообщил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, кандидаты от правящей партии набрали более 70 процентов голосов во всех муниципалитетах.
В России дали объяснение происходящему
Как объяснил доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков, происходящее обусловлено ощутимым давлением Запада на Грузию в связи с недовольством тем, что нынешние власти страны так активно взялись за отстаивание своих суверенных интересов, за удерживание от вступления в антироссийскую политику Запада.
Есть давление западных структур, которые используют свои силы для того, чтобы раскачивать ситуацию изнутри. Власти тоже уже накопили опыт в этом плане. В то же время Грузия — страна с достаточно активным политическим многообразием. Все митинги, все протесты имеют свою традицию, начало и завершение